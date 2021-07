Taliban erheben Zollabgaben an wichtigem Grenzübergang mit Pakistan

ISLAMABAD/KABUL: Die militant-islamistischen Taliban haben mit der Erhebung von Zöllen an einem von ihnen kontrollierten Grenzübergang zu Pakistan begonnen. Die Islamisten würden in Spin Boldak in der Provinz Kandahar im Süden des Landes nun Abgaben auf alle Handelsgüter erheben, sagten pakistanische Händler und Exporteure am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Der für den Handel wichtige Grenzübergang Spin Boldak/Chaman war vor rund zwei Wochen an die Taliban gefallen. Die Islamisten haben nach Angaben von Händlern, die der Handels- und Industriekammer Pakistan-Afghanistan (PAJCCI) angehören, nun ein 20-seitiges Dokument mit einer Auflistung der an sie zu zahlenden Abgaben ausgeschickt. Der Einfuhrzoll für eine Maschine zur Seifenerzeugung etwa beläuft sich demnach auf 50.000 Afghani (rund 530 Euro), für eine Schachtel mit Proteinshakes werden 3000 Afghani (rund 32 Euro) verlangt.

Gleichzeitig hätten die afghanischen Behörden jetzt Kontrollposten für Güter in der Provinzhauptstadt Kandahar errichtet und würden ebenso Abgaben erheben, sagten die Händler weiter. Pakistanische Exporteure erwägten nun, abgesehen von verderblichen Lebensmitteln ihre Lieferungen nach Afghanistan und in andere zentralasiatische Staaten auszusetzen, sagte der Chef der PAJCCI, Zubair Motiwala.

Rund die Hälfte der Exporte Pakistans nach Afghanistan mit einem bisherigen Volumen von jährlich rund 2,5 Milliarden Dollar (rund 2,1 Mrd. Euro) sei bisher über Spin Boldak/Chaman abgewickelt worden, sagte der PAJCCI-Chef weiter. Er befürchte, wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan könnten die Exporte signifikant fallen. Pakistan exportiert vor allem Lebensmittel, Baumaterialien, Textilien und Medikamente nach Afghanistan.

Die Taliban haben neben Spin Boldak mittlerweile auch Grenzübergänge in den Iran, nach Turkmenistan und Tadschikistan unter ihrer Kontrolle.