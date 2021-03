Taliban bestätigen Teilnahme an Moskau-Konferenz

KABUL: Die militant-islamistischen Taliban haben ihre Teilnahme an einer von Russland ausgerichteten Afghanistan-Konferenz diese Woche bestätigt. Eine zehnköpfige, hochrangige Delegation unter Leitung von Taliban-Vizechef Mullah Abdul Ghani Baradar werde nach Moskau reisen, schrieb der Sprecher des politischen Büros der Taliban in Doha, Mohammad Naeem, am Montag auf Twitter.

Russland will bei dem kurzfristig angesetzten Treffen am 18. März mit Vertretern unter anderem aus den USA, China und Pakistan einen weiteren Anlauf für eine friedliche Lösung des Afghanistan-Konflikts nehmen. Die afghanische Regierung hatte bereits am Wochenende eine Teilnahme zugesagt. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, auch andere prominente afghanische Politiker würden erwartet.

Moskau hatte bereits in der Vergangenheit Afghanistan-Konferenzen organisiert, an denen Vertreter der Taliban und afghanische Oppositionspolitiker, allerdings keine Vertreter der Regierung teilnahmen. Von russischer Regierungsseite hieß es, dass es in Moskau um Vertrauensbildung gehen solle. Ziel sei es, eine innerafghanische Friedenslösung voranzubringen.

Seit September führen die Taliban mit Vertretern der Regierung in Kabul Friedensverhandlungen im Golfemirat Katar, allerdings waren die Gespräche zuletzt ins Stocken geraten. Eine Waffenruhe lehnen die Taliban weiter ab. Der Konflikt im Land geht unvermindert weiter.

Im April will dann die Türkei Gastgeberland für Afghanistan-Gespräche werden. Die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden hatte einen solchen Gipfel in der Türkei vorgeschlagen, um ein Friedensabkommen zum Abschluss bringen zu können. Die USA hatten im Vorjahr mit den Taliban vereinbart, bis 1. Mai ihre Truppen aus dem Land abzuziehen. Ob Washington daran festhält, ist offen.