BANGKOK: Tauchen Sie ein in eine exotische Welt voller Farben, Aromen und pulsierender Energie. Erfahren Sie, wie Traditionen, Handwerk und Tourismus harmonisch verschmelzen. Auf Thailands schwimmenden Märkten wartet auf Sie ein einzigartiges Sinneserlebnis, das Touristen aus der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Wir stellen Ihnen die fünf besten „Floating Markets“ in und um Bangkok vor.

Inmitten der malerischen Wasserwege und Kanäle Thailands verbergen sich einige der faszinierends­ten Märkte der Welt – die schwimmenden Märkte, auf Thailändisch „talad nam“ genannt. Diese einzigartigen Handelsplätze bieten nicht nur eine Vielzahl von exotischen Waren und frischen Produkten, sondern sind auch ein Spiegelbild der reichen Kultur und Traditionen des Landes. In dieser Reportage werden wir tief in das pulsierende Leben der schwimmenden Märkte eintauchen und die einzigartige Atmosphäre und den Handel erleben, die sie zu einem unvergess­lichen Erlebnis machen.

Nicht nur Naschlatzen, auch Selfie-Fans kommen beim Besuch auf einem der vielen schwimmenden Märkte auf ihre Kosten. Sie sind voll mit schönen Motiven! Foto: PR Image Factory / Adobe Stock

Die schwimmenden Märkte Thailands sind seit Jahrhunderten Teil des täglichen Lebens der Menschen in den ländlichen Gebieten. Sie entstanden aus der Notwendigkeit, die Transportwege der Flüsse und Kanäle als Handelsrouten zu nutzen. Die Boote der Händler sind mit frischen Produkten, Gewürzen, Kunsthandwerk und Souvenirs beladen. Die Händler setzen ihre Waren auf kreative Weise in Szene, indem sie sie auf Booten arrangieren und kunstvoll dekorieren. Der Anblick der farbenfrohen Boote, die auf dem Wasser treiben, ist beeindruckend und zieht Touristen aus aller Welt an.

Lebendig und vielfältig

Die schwimmenden Märkte bieten eine Fülle von Waren, die die Sinne ansprechen. Frisches Obst und Gemüse, exotische Gewürze, duftende Blumen und traditionelle thailändische Gerichte werden auf den Booten angeboten. Touristen haben die Möglichkeit, lokale Köstlichkeiten wie Pad Thai oder Tom-Yum-Suppe direkt von den schwimmenden Küchen zu probieren. Handwerkskunst, wie handgefertigte Seide, Holzschnitzereien und traditionelle Schmuckstücke, spiegeln die künstlerische Begabung der thailändischen Handwerker wider. Die schwimmenden Märkte sind ein Paradies für Shoppingliebhaber und Genießer gleichermaßen.

Auf einer Bootstour kann man die schwimmenden Märkte erkunden, ein unvergessliches Urlaubserlebnis. Foto: kinwun / Adobe Stock

Die schwimmenden Märkte sind nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Ort des sozialen Zusammentreffens. Sowohl die Händler als auch die Einheimischen nutzen die Gelegenheit, um sich über Alltägliches auszutauschen. Das fröhliche Stimmengewirr, das Drängen der Boote auf dem Wasser und der Duft von frisch zubereitetem Essen schaffen eine lebendige Atmosphäre, die man nur hier erleben kann. Touristen können Bootstouren buchen, auf denen sie die lebhaften Wasserstraßen erkunden und das geschäftige Treiben hautnah erleben. Die beste Option, um das pulsierende Leben der Märkte zu spüren.

Schwimmende Märkte: Die Top 5

Fünf der beliebtesten schwimmenden Märkte sind Damnoen Saduak, Taling Chan, Wat Saphan, Song Khlong und Khlong Lat Mayom. Kommen Sie mit uns auf eine Reise zu diesen einzigartigen Orten, wo Tradition und Geschäftssinn aufeinandertreffen.

Unser erster Halt ist der Damnoen Saduak Floating Market, der wohl bekannteste schwimmende Markt Thailands. Nur etwa 100 Kilometer von Bangkok entfernt, bietet er ein lebhaftes Spektakel, das sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat. Hier werden exotische Früchte, frisches Gemüse, Gewürze und Kunsthandwerk auf kleinen Booten angeboten. Touristen und Einheimische gleichermaßen genießen es, durch die engen Kanäle zu gleiten und die lebhaften Verkäufer in ihren farbenfrohen Kleidern zu beobachten.

Der Taling Chan Floating Market ist dagegen ein weniger bekannter, aber dennoch reizvoller Ort. Idyllisch gelegen im landwirtschaftlichen Gebiet am Chakphra-Kanal mitten in Bangkok, erweist er sich als wahres Eldorado für Gourmets. Der Markt erwacht zum Leben durch Hunderte von Essensständen entlang der Uferpromenade sowie Händlerboote, beladen mit frischem Obst und Gemüse der Saison aus den umliegenden Obstplantagen und Gärten. Hier kann man sich an den Essensständen preiswert verwöhnen lassen, die eine Vielfalt an Köstlichkeiten wie Teigtaschen, Fleischspieße, Austern-Omeletts, gebratene Riesengarnelen und vieles mehr anbieten. Man speist an den Tischen entlang des Kanals und beobachtet das rege Treiben auf den Straßen. Lassen Sie Ihr Wochenende zu einem abenteuerlichen Entdeckungstrip werden und begeben Sie sich auf eine Fahrt mit einem traditionellen Longtailboot durch das verzweigte Kanalnetz.

Auf dem Wasser werden neben Speisen auch Obst aus den nahen Plantagen und lokale Produkte verkauft. Foto: aphotostory / Adobe Stock

Eingebettet entlang des Bangkok Noi Kanals teilt der Wat Saphan Floating Market sein Gelände mit dem gleichnamigen Wat Saphan. Der historische buddhistische Tempel ist bereits für sich genommen ein lohnenswertes Ziel, da die Einheimischen oft einen Besuch abstatten, um die drei wunderschönen Sandstein-Buddhas zu bewundern, die während der Ayutthaya-Periode (1351 bis 1767) geschaffen wurden. Im Gegensatz zu den ikonischen schwimmenden Märkten, die man in den Tourismus-Anzeigen findet, ist der Wat Saphan Floating Market nicht nur eine Touristenattraktion. Er deckt auch den Bedarf der lokalen Gemeinschaft an Lebensmitteln und frischen Zutaten für die Zubereitung von Speisen zu Hause. Hingegen können thailändische Süßigkeiten, knusprige Muschel-Omeletts und herzhafte Schüsseln mit Nudeln einen fantastischen Tag für hungrige Besucher versprechen. Darüber hinaus erinnert der Wat Saphan Floating Market mit seinem Netzwerk aus aktiven Kanälen, Booten und Häusern entlang einer Wasserstraße daran, dass Bangkok auf dem Wasser erbaut wurde.

Der pittoreske Song Khlong Floating Market befindet sich an der malerischen Kreuzung der Chak Phra- und Taling Chan-Tempelkanäle im Norden von Bangkok. Nur 500 Meter vom berühmten schwimmenden Markt Taling Chan entfernt, präsentiert sich der Song Khlong Floating Market als eine Oase der Ruhe und Gemütlichkeit. Hier bieten einheimische Händler ihre Waren auf Ständen und Booten feil. Der Markt dient als ein Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft, an dem Besucher lokale und biologische Produkte, köstliche Snacks und regionales Kunsthandwerk entdecken können.

Ein weiterer bemerkenswerter Markt ist der Khlong Lat Mayom Floating Market. Er erstreckt sich entlang eines kleinen Wasserwegs im westlichen Teil Bangkoks und ist ebenfalls nur eine kurze Fahrt vom berühmten Taling Chan Floating Market entfernt. Im Gegensatz zu seinem nördlichen Pendant ist dieser Markt von Khlong Lat Mayom eher klein und fernab des Touristenstroms. Doch genau hier finden Besucher einen authentischen Einblick in die Außenbezirke Bangkoks, indem sie Seite an Seite mit den Einheimischen einkaufen und die vielfältigen Stände mit thailändischen Desserts, exotischen Früchten, gegrillten Meeresfrüchten, würzigen Schweinewürstchen sowie lokalen Kräutern und Gewürzen erkunden. Ein absolutes Muss ist es, an einem der Tische am Kanalufer Platz zu nehmen und bei einem der Verkäufer auf Booten eine Schüssel „Boat Noodle“ zu bestellen, auf Thai „Kuay Tiew Rua“ genannt. Diese schmackhafte Nudelsuppe passt perfekt zur Atmosphäre dieses schwimmenden Marktes.

Kostenloser Zubringerbus

Im heutigen digitalen Zeitalter ermöglicht ein Mausklick das Einkaufen, doch es gibt keinen Ersatz für einen Besuch auf einem lokalen Markt.

An jedem Wochenende steuert ein kostenloser E-Shuttle-Bus vier beliebte Floating Markets an. Foto: BMA

Und jetzt ist dies sogar noch einfacher geworden, denn die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) hat einen Zubringerbus von der MRT-Station der Blue Line zu den vier besten schwimmenden Märkten Bangkoks eingerichtet. Dieser Bus dient als Bindeglied zwischen den Einwohnern der Millionenmetropole und den örtlichen Farmern. Wer ein einzigartiges Street-Food-Abenteuer und einen unvergesslichen Einkaufsbummel erleben möchte, sollte an einem Wochenende diese schwimmenden Märkte besuchen.

Vier brandneue Elektrobusse mit USB-Ladeanschlüssen und moderner Ausstattung fahren kostenlos von und zur MRT-Station Bang Khun Non (Blue Line) zu den schwimmenden Märkten Wat Saphan, Taling Chan, Khlong Lat Mayom und Song Khlong.

Der BMA-Zubringer („BMA Feeder“) verkehrt samstags und sonntags von 9.00 bis 16.45 Uhr. Der Shuttle-Service ist kostenlos. Er fährt alle 15 Minuten von der MRT-Station Bang Khun Non zu den schwimmenden Märkten ab. Der elektrische Zubringerbus bietet Platz für 20 Personen, hat eine Rampe für Rollstühle, kostenloses WLAN und Ladestationen für Mobiltelefone. Die Fahrgäste können die Route und den Fahrplan über die App ViaBus abfragen. Mehr unter facebook.com/bmafeeder.