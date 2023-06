Von: Björn Jahner | 23.06.23

Ein Takian-Baum in Kabin Buri soll einer lokalen Larb-Köchin einen Lottogewinn in Höhe von 500.000 Baht beschert haben. Foto: Khaosod

KABIN BURI: Eine Besitzerin einer lokalen Larb-Küche im Bezirk Kabin Buri in der Provinz Prachin Buri im Osten Thailands gewann 500.000 Baht im Lotto mit 30 Gewinnscheinen. Sie glaubt, dass ihr ein riesiger Takian-Baum Glück gebracht hat.

Die Frau will den Baum deshalb erneut aufsuchen und hofft auf weitere Glückszahlen für die nächste Ziehung am 1. Juli 2023.

Der 13 Meter lange Baum steht in der Altstadt von Kabin Buri. Die glückliche Lottogewinnerin kündigte an, dass sie den Baum bei einem weiteren Gewinn als Ehrerweis in einen örtlichen Tempel umsetzen lassen will.

Nachdem ihre Glückssträhne bekannt wurde, suchten auch andere Einwohner den Baum auf und hofften auf ihre persönlichen Glückszahlen.