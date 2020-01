Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.20

SRI RACHA: Ein 38 Jahre alter Taiwanese hat nach Angaben der Polizei gestanden, seine Frau erwürgt, in eine Reisetasche gesteckt und vor dem Strand Bang Phra ins Meer geworfen zu haben.

Die Leiche war in der Vorwoche in Sri Racha an den Strand gespült und von einem Offizier des in der Nähe befindlichen Marinestützpunktes entdeckt worden. Der Verhaftete ist der Ehemann der 33-jährigen Frau aus China. Beide hatten ein Bekleidungsgeschäft betrieben und sich über finanzielle Probleme gestritten. Das Ehepaar diskutierte während seines Urlaubs in Thailand auch über die Staatsangehörigkeit seines drei Monate alten Kindes und darüber, welchen Pass das Kind erhalten sollte. Der Taiwanese sagte aus, er habe seine Frau nach einem besonders heftigen Streit am Mittwoch letzter Woche erwürgt. Dann band er sie fest und steckte ihre Überreste in eine Reisetasche, die er am Strand Bang Phra ins Meer warf.

In der letzten Woche hatte die Polizei ein Foto mit einer Tätowierung am Knöchel der Frau veröffentlich und mehrere Hinweise erhalten. Daraufhin konnte die Frau identifiziert werden. Außerdem verfolgten die Ermittler das bei der Tat verwendete Band und Seil zu einem örtlichen Eisenwarengeschäft und entdeckten den Verdächtigen auf CCTV-Filmmaterial. Der Taiwanese muss sich wegen Mordes ersten Grades verantworten. Sowohl die chinesische als auch die taiwanesische Botschaft wurden benachrichtigt.