BANGKOK: Das Meteorologische Amt (TMD) sagt für die nächsten Tage mehr Regen voraus, obwohl Thailand nicht direkt in der Sturmfront des sich entwickelnden Taifuns Mawar liegt.

Wie die Meteorologen am Mittwoch (24. Mai 2023) mitteilten, befand sich der Sturm immer noch im Pazifischen Ozean und bewegte sich eher nach Nordwesten als in Richtung Südchinesisches Meer. Dennoch sollte sich die Bevölkerung auf mehr Regen vorbereiten.

Laut Seri Suparathit, Vizepräsident der Stiftung des Nationalen Katastrophenwarnrates, sollten die Menschen Teiche oder Staubecken errichten, damit sie Regenwasser als Reserve für die Auswirkungen Wetterphänomens El Nino speichern können, das Thailand voraussichtlich im August treffen wird.

Er warnte, dass es in Thailand im August aufgrund des El-Nino-Wetterphänomens nicht viel regnen wird. Landwirte sollten in dieser Zeit die Wetternachrichten aufmerksam verfolgen, so Khun Seri.

TMD-Angaben folgend habe sich Mawar bereits von einem Tropensturm zu einem Taifun entwickelt.

Sobald der maximale anhaltende Wind des Tropensturms 117 Stundenkilometer oder mehr überschreitet, wird er als Taifun, Hurrikan oder Zyklon eingestuft, je nachdem, wo der Sturm auf der Weltkarte beginnt.

Zwei Wetterdienste – das Gemeinsame Taifun-Warnzentrum und die Japanische Meteorologische Amt – sagen voraus, dass sich Mawar bis Freitag (26. Mai 2023) zu einem „Supertaifun“ verstärken könnte, da die Meeresoberflächentemperatur im Pazifik auf 29 bis 30 Grad Celsius ansteigt.

Von einem „Supertaifun“ spricht man, wenn die anhaltende Windstärke eines Taifuns 240 km/h erreicht. Da der Sturm vom östlichen Teil der Philippinen nach Taiwan zieht, wird er sich aufgrund der kühleren Meerestemperaturen dort voraussichtlich abschwächen, hieß es.