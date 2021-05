Von: Björn Jahner | 20.05.21

PATTAYA: Im Bramburi Restaurant sind neben der regulären Speisekarte nachfolgende Tagesgerichte erhältlich:

​Freitag, 21. Mai 2021: Reispfanne mit Lachs und Gemüse

Samstag, 22. Mai 2021: Salsiccia mit Nudeln und Paprika

(Donnerstag, 20. Mai 2021 Ruhetag)

Freitag, 21. Mai 2021

6 Sorten Fleischkäse "all you can eat" mit Bratkartoffeln und verschiedenen Salaten

229 B pro Person

* auch Lieferung via HungryNow zzgl. Liefergebühr möglich.

Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12. Standort auf Google Maps. Mehr Angebote auf Facebook.