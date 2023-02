BANGKOK: Die thailändische Staatsbahn (SRT) bietet Tagesausflüge von Bangkok nach Lopburi mit den renovierten Kiha-183-Dieselzügen aus Japan an.

Die nächsten Fahrten werden am Samstag, 18. Februar und Sonntag, 19. Februar angeboten. Der Fahrpreis beträgt 599 Baht und es stehen nur 200 Plätze pro Fahrt zur Verfügung.

Der Zug verlässt den Bahnhof Hua Lamphong in Bangkok um 12.15 Uhr und kommt um 14.45 Uhr in Lopburi an. Die Rückfahrt erfolgt um 20.30 Uhr und endet um 23.05 Uhr in Bangkok.

Foto: The Nation

Die Fahrt beinhaltet eine Besichtigung der historischen Stätten von Lopburi, die über 3.500 Jahre alt ist, kulturelle Darbietungen sowie Licht- und Tonshows.

Siebzehn gebrauchte Personenzugwaggons der japanischen Hokkaido Railway Company trafen im Dezember letzten Jahres im Hafen von Laem Chabang in Chonburi ein. Die SRT übernahm die Kosten für den Transport in Höhe von 42,5 Millionen Baht.

Foto: The Nation

Die Züge wurden dann im Wartungs- und Reparaturzentrum der SRT in Bangkoks Makkasan-Gebiet renoviert. Die Waggons der Baureihe Kiha 183 wurden zwischen 1981 und 1982 hergestellt und 2017 ausgemustert. Sie waren in Hokkaido, der nördlichsten Präfektur Japans, als begrenzte Expresszüge eingesetzt worden.

Die Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h wurden speziell entwickelt, um den harten, schneereichen Wintern im Norden Japans zu trotzen. Der Führerstand des Kiha 183 ist erhöht, um die Sicht bei Schneefall zu verbessern. Die Lokomotive verfügt über eine „schräge Nase“, die dafür sorgt, dass der Schnee während der Fahrt nicht in den vorderen Teil des Zuges gelangt.