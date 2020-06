«Tages-Anzeiger»: Tourismusbranche muss umdenken

ZÜRICH: Zum Tourismus in Corona-Zeiten heißt es am Montag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Viele Unternehmen brauchen Staatshilfe so wie die Swiss und ihre Muttergesellschaft Lufthansa. Flugzeuge werden stillgelegt, Jobs abgebaut, Kosten reduziert. Nachhaltig wieder aufwärts gehen wird es aber erst, wenn es ein neues Geschäftsmodell gibt. Selbst wenn die Rettung nachhaltig gelingt, liegt eine schwere Zeit vor den beiden Fluggesellschaften, denn das bisher so erfolgreiche Geschäftsmodell ist infrage gestellt. (...)

Große Probleme werden auch die Reiseveranstalter haben. Der Massentourismus an überfüllten Stränden und in vollen Hotelanlagen wird in Zeiten von sozialer Distanz unmöglich sein und weiter an Attraktivität verlieren. Das lange so einträgliche Geschäft mit Kreuzfahrten etwa wird eine schwere Zukunft haben. Wer wird in Corona-Zeiten mit vielen Hunderten anderen Passagieren ein Schiff besteigen, um dann auf engem Raum gemeinsam Urlaub zu machen? Eine Branche, die immer auf Masse statt Klasse gesetzt hat, wird schnell umdenken müssen, um zu überleben.»