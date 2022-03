Tagebuch des Krieges: Russlands Angriff auf die Ukraine

MOSKAU/KIEW: Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Westen und internationale Organisationen reagieren mit einer scharfen Gegenmaßnahmen. Täglich überschlagen sich die Ereignisse.

Mit der Invasion in die Ukraine hat Russland massive Gegenreaktionen des Westens heraufbeschworen. Die Ukraine stemmt sich gegen die Angreifer. Ein Tagebuch:

21. Februar: Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten an, tags darauf stimmt auch das russische Parlament zu. Russische Soldaten sollen in die Separatistengebiete entsandt werden.

22. Februar: Die EU nimmt mit Strafmaßnahmen vor allem den russischen Finanzsektor ins Visier. Die deutsche Bundesregierung legt die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 auf Eis.

23. Februar: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt eine Teilmobilmachung und den Ausnahmezustand für 30 Tage an. Die Separatisten in der Ostukraine bitten den Kreml um Militärhilfe.

24. Februar: Russland greift die ehemalige Sowjetrepublik an. Die Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa, schließt aber eine militärische Unterstützung der Ukraine weiter aus.

25. Februar: Russlands Armee dringt bis in die Nähe der Hauptstadt Kiew vor. Eine gegen Russland gerichtete Resolution scheitert wegen des Vetos aus Moskau im UN-Sicherheitsrat. China enthält sich.

26. Februar: Deutschland liefert nun doch Waffen aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine. Russische Geldhäuser sollen nach dem Willen westlicher Staaten aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen werden.

27. Februar: Um Kiew und Charkiw wird heftig gekämpft. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt eine Bundeswehr-Aufrüstung um 100 Milliarden Euro an. Der EU-Luftraum ist für russische Flieger gesperrt. Putin versetzt die Abschreckungswaffen der Atommacht in Bereitschaft.

28. Februar: Moskau und Kiew sprechen erstmals seit Beginn des Krieges offiziell miteinander - ergebnislos. Russland wird von internationalen Fußball-Wettbewerben ausgeschlossen, russische und belarussische Sportler sollen nach dem Willen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) nicht mehr bei Wettbewerben starten.

1. März: Moskau verübt schwere Attacken auf Charkiw. Der Fernsehturm in Kiew nahe der Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar wird mit Raketen angegriffen. Selenskyj verlangt in einem Appell an das Europaparlament die Aufnahme seines Landes in die EU.

2. März: Weitere Kämpfe um Kiew, Charkiw und Cherson. Mit historisch großer Mehrheit verurteilt die UN-Vollversammlung den russischen Angriff. 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ «Stinger» aus Deutschland sind in der Ukraine angekommen.

3. März: In einer zweiten Gesprächsrunde verständigen sich Russland und die Ukraine auf humanitäre Korridore. Neben Kiew und Charkiw ist die Hafenstadt Mariupol schwer umkämpft. Die EU will Kriegsflüchtlinge unkompliziert aufnehmen.

4. März: Ein nach Kämpfen ausgebrochenes Feuer an Europas größtem Atomkraftwerk nahe Saporischschja schürt Ängste vor einer nuklearen Katastrophe. Moskau und Washington richten eine militärische Hotline ein. In Russland drohen nun für angebliche Falschinformationen über den Krieg mehrere Jahre Haft - westliche Medien verlassen das Land.

5. März: Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig, eine für mehrere Stunden vereinbarte Feuerpause für einen humanitären Korridor in der Region Mariupol zu missachten. Russland versucht weiter, Kiew und Charkiw zu umzingeln.

6. März: Die Evakuierung der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol scheitert nach Angaben des Kreml und des Roten Kreuzes zum zweiten Mal. Die USA kündigen an, mögliche Kriegsverbrechen der russischen Seite zu dokumentieren.

7. März: In Belarus beginnt nach russischen Angaben eine weitere Runde der Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Russland muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten, die Ukraine hat das Nachbarland wegen Völkermordes verklagt. Nach UN-Angaben haben schon 1,7 Millionen Ukrainer ihre Heimat verlassen.