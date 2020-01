Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.20

THAILAND: Für Dienstag, dem fünften Tag der „sieben gefährlichen Tage“ zu den Neujahrsferien, meldet das Road Safety Directing Center 542 Verkehrsunfälle, bei denen 42 Menschen ums Leben kamen und 567 Kinder, Frauen und Männer verletzt wurden.

Gegenüber dem fünften Tag der Neujahrsferien 2018/19 waren es 44,7 Prozent weniger Tote, 3,2 Prozent weniger Verletzte und 4,6 Prozent weniger Zwischenfälle. Für die fünf Tage sind es: 22 Prozent weniger Todesopfer (256), 8,5 Prozent weniger Verletzte (2.588) und 8,3 Prozent weniger Unfälle (2.529). Die Statistik besagt zudem, dass die Zahl der Todesfälle und Verletzten am Dienstag niedriger war als an einem durchschnittlichen Tag in Thailand. Verkehrsunfälle forderten von Januar bis Oktober 2019 durchschnittlich 45 Tote und 2.523 Verletzte pro Tag. Dies geht aus Daten der zentralen Unfallversicherungsgesellschaft Road Accident Victims Protection hervor.

Im Zeitraum vom 27. bis 31. Dezember gab es in Bangkok mit 12 die meisten Todesfälle, während in Chiang Mai mit 77 bzw. 76 die meisten Verletzungen und Verkehrsunfälle zu verzeichnen waren. In elf Provinzen gab es keine Todesopfer.