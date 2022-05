Kulturminister Itthiphol Kunpluem will mit dem nationalen Tag der thailändischen Seidenstoffe die königlichen Projekte von Königinmutter Sirikit anlässlich ihres 90. Geburtstags ehren. Foto: The Nation

BANGKOK: Zu Ehren Ihrer Majestät Königinmutter Sirikit hat das Kabinett am Montag den 12. August zum „Thai National Fabric Day“ erklärt.



Während der wöchentlichen Sitzung, die vom Dienstag vorverlegt wurde, billigte das Kabinett den Vorschlag des Kulturministeriums, den Geburtstag Ihrer Majestät Königinmutter Sirikit am 12. August zum „Thailändischen Nationalen Seidenstofftag“ zu erklären, um den 90. Geburtstag der Königinmutter zu feiern, teilte Kulturminister Itthiphol Kunpluem der Presse mit. Auf den Tag fällt auch der thailändische Muttertag.



Nach Aussage von Khun Itthiphol habe das Kabinett auch die Regierungsbehörden zur Durchführung verschiedener PR-Kampagnen angewiesen, mit denen über die königlichen Aktivitäten der Königinmutter informiert wird, damit der thailändische Nachwuchs und das Volk von den verschiedenen königlichen Projekten lernen können.



Mit dem Thailändischen Nationalen Tag der Seidenstoffe soll dem Kulturminister folgend die harte Arbeit der Königinmutter gewürdigt werden. So verhalf Königinmutter Sirikit den einst längst in Vergessenheit geratenen traditionellen thailändischen Stoffen zu neuer Popularität und verschaffte dadurch der in Armut lebenden Landbevölkerung ein Einkommen.



Khun Itthiphol betonte, dass mit den königlichen Projekten der Königinmutter das Comeback von traditionellen thailändischen Textilien gefördert wurde, was maßgeblich zur Bewahrung der nationalen Kultur und der lokalen Weisheit in Bezug auf thailändische Seidenstoffe beigetragen hat.



Das Kulturministerium wird darüber hinaus im August eine Ausstellung über traditionelle Seidentextilien zu Ehren der Königinmutter veranstalten, fügte Khun Itthiphol hinzu. Auf der Messe werden thailändische Stoffe mit einzigartigen Eigenschaften aus 76 Provinzen ausgestellt und Vorführungen der Dorfbewohner im Weben von Seidenstoffen ausgerichtet.