Von: Björn Jahner | 24.09.20

Am kommenden Samstag findet in der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok der nächste Tag der offenen Tür statt. Bild: RIS Swiss Section

BANGKOK: Am Samstag, 26. September veranstaltet die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok von 13.00 bis 15.00 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok ist die einzige internationale Schule in Bangkok mit einem schweizerisch/ deutschen Lehrplan; mit Deutsch und Englisch als erste Schulsprachen. Interessierte Eltern mit Kindern sind herzlich eingeladen, sich über das komplette Bildungsangebot der Schule zu informieren, vom Kindergarten bis zur Klassenstufe 12 sowie Spielgruppen für die Jüngsten. Die Besucher haben die Möglichkeit, an spannenden Präsentationen, Q&As und an geführten Schultouren teilzunehmen sowie jetzige Schüler/-innen und Eltern zu treffen, die ihnen von ihren Erfahrungen berichten.

Die Teilnahme am Tag der offenen Tür ist frei, setzt jedoch eine Online-Registrierung per E-Mail voraus. Mehr erfahren Sie hier.

Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok befindet sich in der Ramkhamhaeng Soi 184. Standort auf Google Maps.