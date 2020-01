Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.20

BANGKOK: Künftig müssen sich Tätowierer einmal im Jahr von einem Arzt untersuchen lassen und Kenntnisse über die ordnungsgemäße Verwendung und Entsorgung ihrer Werkzeuge und Abfälle vorweisen.

Die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums wurde am Donnerstag in der „Royal Gazette“ veröffentlicht und tritt in 90 Tagen in Kraft. In der Bekanntmachung heißt es, die Verordnung soll sicherstellen, dass die Gesundheit der Kunden nicht durch Infektionen oder allergische Reaktionen auf von Tätowierern verwendete Farbstoffe und Chemikalien beeinträchtigt wird. Sie müssen gesund und frei von Atemwegserkrankungen und Hautkrankheiten sein. Sie müssen ein ärztliches Attest von einer jährlichen körperlichen Untersuchung vorweisen, dass sie bei guter Gesundheit sind und keine Hepatitis B oder C oder Tuberkulose haben. Zudem müssen sie über die Infektionsprävention und die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus ihrem Betrieb Bescheid wissen.