BANGKOK: Die tägliche Produktion von Gesichtsmasken in Thailand ist auf 4,2 Millionen gestiegen, nachdem weitere neue Fabriken die Herstellung aufgenommen haben.

Laut dem Generaldirektor der Behörde für Innenhandel, Vichai Pochanakit, kauft die Regierung derzeit täglich 3 Millionen Masken aus 16 registrierten Fabriken, von denen 1,8 Millionen an das Gesundheitsministerium und 1,2 Millionen an das Innenministerium geliefert werden. Der tägliche Überschuss beträgt demnach 1,2 Millionen Masken. Dieser wird von der Behörde aufgekauft und an bedürftige Organisationen einschließlich Fluggesellschaften abgegeben. Das Gesundheitsministerium hat einen Vorrat an Masken für mehr als einen Monat angelegt.

In Thailand besteht ein Exportverbot für Gesichtsmasken bis zum 3. Februar 2021. Von dem Verbot ausgenommen sind Masken, die chemische Substanzen herausfiltern, sowie Masken, die im Rahmen der Steuervergünstigungen des Board of Investment für den Export hergestellt werden, und Masken, die zu Botschaften ausländischer Länder exportiert werden.