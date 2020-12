BANGKOK: Provinzen mit einer hohen Anzahl von Covid-19-Fällen müssen ihre Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung maximieren, sonst könnten die neuen lokalen Fälle bis Mitte Januar auf Tausende oder sogar Zehntausende pro Tag ansteigen, warnte am Montag Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA).

Laut General Nathapol Nakpanit, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, müssen die Behörden in allen Provinzen, die als „maximale Kontrollzonen" und „Kontrollzonen" bezeichnet werden, alle ihre Covid-19-Präventionsmaßnahmen umsetzen, um den täglichen Anstieg der Fälle im dreistelligen Bereich zu halten. Die Kennzeichnung „maximale Kontrollzone" bezieht sich auf Provinzen, die bereits eine beträchtliche Anzahl von Covid-19-Fällen aufweisen. „Kontrollzone" umfasst Provinzen mit mehr als zehn Fällen bei steigender Tendenz.

In „maximalen Kontrollzonen" werden infizierte Personen in Feldlazarette eingeliefert, und Risikopersonen werden unter Quarantäne gestellt. Gefährdete Betriebe werden geschlossen oder ihre Betriebszeiten eingeschränkt. Der Transport von Wanderarbeitern aus dem Gebiet wird verboten, während die Bewegung für alle eingeschränkt wird. Die Arbeit von zu Hause aus wird gefördert. Der Schulunterricht wird ins Internet verlegt. Alle Aktivitäten mit Menschenansammlungen werden verboten. Über Arbeitsplätze, in Fabriken und Arbeiterwohnheimen werden maximale Covid-19-Präventionsmaßnahmen verhängt. In „Kontrollzonen" werden infizierte und gefährdete Personen sowie gefährdete Unternehmen schnell identifiziert und Menschenansammlungen verboten.