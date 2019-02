Von: Björn Jahner | 20.02.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Beliebtheit thailändischer Touristen an Japan und japanischer Touristen an Thailand stellt für die Airlines in beiden Ländern eine Win-Win-Situation dar, weshalb auch Thai Lion Air ihr Flugangebot ins Land der Kirschblüte ausbaut.

Neu steuert der thailändische Budget-Löwe der Lüfte täglich Fukuoka an der Nordküste der Insel Kyushu mit einem Direktflug an.



Am Bangkoker Don Mueang Airport startet Flug SL 314 um 23.55 Uhr , Ankunft in Fukuoka um 7 Uhr Ortszeit (freitags und sonntags 7.25 Uhr Ortszeit).



, Ankunft in Fukuoka um Ortszeit (freitags und sonntags 7.25 Uhr Ortszeit). Der Rückflug SL 315 erfolgt dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags um 8 Uhr Ortszeit sowie montags und samstags um 8.25 Uhr Ortszeit, Bangkok ist um 11.55 Uhr und 12.20 Uhr erreicht.



Fukuoka ist bekannt für ihre alten Tempel sowie für Strände und moderne Einkaufszentren wie die Canal City. Infos: https://lionairthai.com/en.