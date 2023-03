Foto: The Transport Company

BANGKOK: Staatliche und private Busse sowie Vans werden an Songkran täglich 4.500 Fahrten durchführen, um schätzungsweise 60.000 Menschen während der langen Feiertagsperiode anlässlich des thailändischen Neujahrsfestes von Bangkok in die Provinzen zu transportieren, teilte die Transportgesellschaft am Donnerstag (30. Mrz. 2023) mit.

Sanyalak Panwattanalikhit, Geschäftsführer des staatlichen Busbetreibers Transport Company, sagte, dass vom 10. bis 12. April täglich etwa 60.000 Menschen Bangkok mit Bussen oder Vans verlassen würden.

Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, hat die Transport Company die Zahl ihrer Busse, der Busse privater Fuhrunternehmen und privater Vans auf etwa 4.500 Fahrten pro Tag ausgerichtet.

Laut Khun Sanyalak wird die Zahl der Fahrgäste in diesem Zeitraum voraussichtlich um 10 Prozent steigen.

Nach den fünftägigen Ferien rechnet die Transport Company damit, dass vom 16. bis 18. April täglich etwa 53.000 Menschen nach Bangkok zurückkehren werden.

Das Unternehmen und seine privaten Konzessionäre werden 3.300 Fahrten mit Bussen und Vans organisieren, um sie zurück nach Bangkok zu bringen.

Khun Sanyalak riet den Fahrgästen, die Busterminals etwa zwei bis drei Stunden vor der geplanten Abfahrtszeit zu erreichen.

Er sagte, die Fahrgäste könnten Fahrkarten an den Fahrkartenschaltern in den Busbahnhöfen, über die Webseite der Transport Company, über die App oder über die landesweiten Fahrkartenschalter kaufen.

Nach Aussage von Khun Sanyalak wurden bisher die meisten Buchungen für die Strecken Bangkok–Chiang Mai, Bangkok–Nakhon Phanom und Bangkok–Hat Yai während der Songkran-Feiertage vorgenommen.

Khun Sanyalak wies auch darauf hin, dass die Transport Company den Reisenden vor und nach der langen Songkran-Periode auch 10 Prozent Rabatt gewährt. Reisende, die vom 3. bis 9. April Fahrkarten von Bangkok in die Provinzen und vom 18. bis 24. April von den Provinzen zurück nach Bangkok kaufen, erhalten 10 Prozent Rabatt. Er fügte hinzu, dass die Transport Company ab sofort bis zum 12. April auch kostenlose Überprüfungen für Privatfahrzeuge in ihrem Wartungszentrum in Rangsit anbieten werde.

Während der Songkran-Reisezeit, wenn der Verkehr am Morchit-Busterminal überlastet ist, hat das Unternehmen das Krung Thep Apiwat Central Terminal um Unterstützung gebeten, damit die Busse den Hauptbahnhof zum Wenden nutzen können.