Täglich 15.000 Passagiere zum Vegetarierfest

PHUKET: Während des Vegetarier-Festivals vom 16. bis 25. Oktober rechnet Phukets Flughafen mit täglich mindestens 15.000 Passagieren.

Laut dem Flughafendirektor Thani Chuangchu fertigt der Airport an langen Wochenenden 13.000 Inlandsreisende ab. Während der Woche sind es bis zu 70 Inlandsflüge pro Tag sowie an den Wochenenden und Feiertagen 80 Flüge täglich. Während des Vegetarierfestes werden es etwa 90 Inlandsflüge pro Tag sein. Das Vegetarierfest soll der leidenden Wirtschaft rund 200 Millionen Baht an Einnahmen bringen.

Der Flughafen ist bereit, weitere einheimische und auch ausländische Passagiere zu empfangen. Die erste Gruppe von 120 chinesischen Urlaubern soll nach dem Vegetarierfestival in Phuket landen, nachdem der für den 8. Oktober geplante Flug abgesagt wurde. Thani sagte, der Flughafen sei ausreichend mit mobilen Testeinheiten, Laboreinrichtungen und medizinischem Personal ausgestattet, um den Anforderungen der Gesundheitsvorsorge gerecht zu werden.