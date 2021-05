Täglich 10.000 Impfungen im neuen Hauptbahnhof

BANGKOK: Im noch nicht eröffneten neuen Bangkoker Hauptbahnhof Bang Sue Grand Station sollen ab kommenden Montag (24. Mai) täglich von 9 bis 20 Uhr mehr als 10.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft werden. Impfstellen werden im ersten Stock und im Zwischengeschoss des Bahnhofs eingerichtet.

„Staatsbeamte, Taxifahrer und Motorradtaxi-Betreiber, die beim Verkehrsministerium registriert sind, werden zuerst vom 24. bis 31. Mai geimpft, bevor die Öffentlichkeit von Juni bis Ende des Jahres an die Reihe kommt“, informierte Verkehrsminister Saksayam Chidchob. Jeder, der seine ID Card vorzeigt, erhält eine Warteschlangenkarte mit einem Impftermin.

Das Verkehrsministerium hat die Bangkok Mass Transit Authority angewiesen, klimatisierte Busse vom Victory Monument, der BTS Mo Chit Station, der MRT Chatuchak Park Station, dem Van Terminal der Transport Company und dem Bang Pho Pier zur Bang Sue Grand Station einzusetzen. Zudem soll die Verbindung zwischen der MRT Bang Sue Station und der Bang Sue Grand Station bereits jetzt eröffnet werden. Das Gesundheitsministerium will 150 bis 200 medizinische Mitarbeiter an den Impfstellen einsetzen. Krankenwagen vom Burachat Chaiyakon Hospital und von Airports of Thailand werden für Notfälle in Bereitschaft stehen.