Von: Björn Jahner | 07.04.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Fünf thailändische Banken werden an diesem Wochenende (8.-10. April 2022) einige ihrer Online-Banking-Dienste wegen Systemupdates aussetzen.

Die „Mae Manee“-App der Siam Commercial Bank (SCB) wird von Freitag um 23.00 Uhr bis Samstag um 06.00 Uhr nicht verfügbar sein.

Die Bangkok Bank wird alle ihre mobilen Bankdienstleistungen wegen Wartungsarbeiten am Samstag von 02.00 Uhr morgens bis 07.00 Uhr abschalten.

Die Krungthai Bank wird ihre „Pao Tang“-App am Samstag von 00.40 Uhr bis 06.10 Uhr updaten. Die Anwendung wird während dieser Zeit offline sein.

Die Kasikorn Bank wird einige ihrer Dienste am Samstag von 02.30 Uhr bis 08.00 Uhr morgens abschalten. Dadurch werden alle Dienste, die eine KPlus-Authentifizierung erfordern, ausgesetzt, wie K-eSavings, PromptPay, NDID, Blue Connect, GrabPay Wallet, Line BK, YouTrip, Make by KBank, KSecurity, Facebook Pay, Coral, Dolfin, Shopee, Lazada, Wealth Plus, KBank-Dienste und Geldwechsel über Automaten.

Die Government Savings Bank wird außerdem ihren internationalen Geldtransferservice „MoneyGram“ am Sonntag von 13.00 bis 16.00 Uhr aussetzen.