WASHINGTON/DAMASKUS (dpa) - Die syrischen Kurden haben den Tod Abu Bakr al-Bagdadis, Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), als «historische Errungenschaft» gefeiert.



Seine Tötung bei einem US-Einsatz in der syrischen Provinz Idlib sei «Ergebnis einer engen Zusammenarbeit» zwischen den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und den USA, teilten die SDF am Sonntag mit. Diese hätten sich bei der Suche nach Al-Bagdadi über mehr als fünf Monate mit der amerikanischen Seite abgestimmt, hieß es.

Die Kurdenmiliz YPG als Teil der SDF war lange einer der wichtigsten Partner im US-geführten Kampf gegen den IS. Rund 11.000 kurdische Kämpfer kamen dabei ums Leben. Im Gegenzug schützten die in der Region stationierten US-Truppen sie vor drohenden Angriffen der Türkei, die die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation betrachtet. Der Abzug der US-Truppen hatte dann den Weg frei gemacht für eine Offensive der Türkei am 9. Oktober im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Viele Kurden sahen den Abzug der USA als Verrat an Verbündeten.

Die SDF stellten nun klar, dass sie auch weiterhin mit den USA kooperieren würden. «Wir bei den SDF betonen, dass unsere gemeinsame Arbeit mit dem US-geführten internationalen Bündnis weitergeht», teilten die SDF mit.

Al-Bagdadi wurde nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Sonntag von Spezialkräften im Nordwesten Syriens getötet. Al-Bagdadi sei dabei in einen Tunnel geflüchtet und habe eine Sprengstoffweste gezündet.