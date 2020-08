Syriengespräche in Genf nach Corona-Schock wieder aufgenommen

GENF: Die wegen vier positiven Corona-Fällen unterbrochenen Syriengespräche in Genf gehen weiter. Nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden stehe einer Fortsetzung mit allen Schutzmaßnahmen nichts im Wege, teilte der UN-Syrienbeauftragte Geir Pedersen am Donnerstag in Genf mit. Die nächste Gesprächsrunde war bereits für den Nachmittag geplant. Wie viele der 45 Teilnehmer dabei sein sollten, war zunächst unklar.

Je 15 Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft sollen in Genf zusammen eine neue Verfassung ausarbeiten. Das ist Teil des UN-Friedensplans für Syrien aus dem Jahr 2015. Vorgesehen sind dann Neuwahlen. Damit soll der Bürgerkrieg beendet werden. Seit 2011 sind in dem Land Hunderttausende Menschen ums Leben gekommen, Millionen wurden vertrieben und das Land ist weitgehend zerstört. Auf verschiedenen Bürgerkriegsseiten mischen die USA, Russland, die Türkei und der Iran mit .