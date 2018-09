DAMASKUS (dpa) - Israel hat den Internationalen Flughafen von Damaskus nach Angaben syrischer Staatsmedien mit Raketen angegriffen. Die Raketen seien abgewehrt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Samstag unter Berufung auf Militärkreise. Über Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Einwohner berichteten von Explosionen in der Umgebung des Internationalen Flughafens der syrischen Hauptstadt.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, die Raketen, mutmaßlich von Israel abgefeuert, seien in Gegenden in der Nähe des Flughafens niedergegangen. Getroffen worden seien Lagerhallen für Waffen. Israel bestätigt selten Angriffe, die es auf Syrien ausführt.

Die israelische Armee hatte in der Vergangenheit mehrfach Ziele im benachbarten Syrien bombardiert. Die meisten Angriffe galten nach Einschätzung von Beobachtern iranischen Kämpfern und der Hisbollah. Israel will verhindern, dass sich von Teheran unterstützte Truppen in Syrien weiter aufrüsten. Israel wie auch die USA betrachten den Iran als größtes Problem im Nahen Osten. Sie drängen Russland, den iranischen Einfluss in Syrien zu begrenzen.