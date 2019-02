Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.19

BANGKOK: Eine mit dem Ziel Deutschland reisende Syrerin wurde auf dem Flughafen Suvarnabhumi festgesetzt, weil sie einen gefälschten spanischen Pass vorwies.

Beamten der Immigration fiel die Frau auf, weil sie sich verdächtig benahm. Sie kontrollierten den Fluggast und stellten fest, dass der spanische Reisepass eine Fälschung war. Die Syrerin berichtete, ihr Mann lebe in Deutschland und habe ihren Flug zu ihm mit einem gefälschten Dokument eingefädelt. Den Pass habe sie in Malaysia gekauft, die Flugtickets nach Bangkok und Deutschland will sie von einer ausländischen Frau am Flughafen Kuala Lumpur erhalten haben. Die Frau wird wegen des Besitzes eines gefälschten Passes angeklagt. Ein syrischer Reisepass ist ihr richtiger.