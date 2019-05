Written by: Redaktion DER FARANG | 10/05/2019

BANGKOK: Die Zahl der Syphilis-Infektionen hat wieder zugenommen.

Obwohl heilbar, kann diese sexuell übertragbare Krankheit zum Tod führen, wenn Patienten ihre Infektion nicht erkennen und diese nicht rechtzeitig behandelt wird. Die Symptome verschwinden in der ersten und zweiten Phase der Syphilis ohne Behandlung, aber die Symptome werden dauerhaft, wenn die Krankheit ihre dritte Phase erreicht. Das Bangrak STI-Zentrum, eine Abteilung der Behörde zur Kontrolle von Krankheiten, warnt auf ihrer Facebook-Seite, dass die Zahl der Syphilis-Fälle in besorgniserregendem Maße gestiegen ist. Laut Dr. Thanyanan Kangvalpornroj wird Syphilis bei beiden Geschlechtern und bei Menschen jeden Alters entdeckt. Die Infektion werde bei Neugeborenen gefunden, weil sich ihre Mütter infiziert hätten und sich ihrer Erkrankung nicht bewusst seien. Der Ärztin zufolge besteht die größte Gruppe von Patienten, die an sexuell übertragbaren Krankheiten leiden, aus Schülern an High Schools und Studenten an Universitäten. Das Zentrum habe von einem Mädchen unter 15 Jahren mit Syphilis berichtet, die mit zwei Föten schwanger war. Ihr Partner sei ebenfalls jünger als 15 Jahre.

Auf der Facebook-Seite Hospitalstale wird als mögliche Ursache für den Anstieg von Geschlechtskrankheiten die nachlassende Angst vor einer Ansteckung mit HIV/Aids genannt. Auf der Seite wird vor einem riskanten sexuellen Verhalten gewarnt und Kondome als wesentlicher Bestandteil von Safer Sex empfohlen. „Wenn die Kondome Löcher haben, gehen Sie zu einem Arzt“, heißt es auf Facebook weiter. Darüber hinaus wird Paaren geraten, sich vor der Heirat oder Geburt eines Kindes auf sexuell übertragbare Krankheiten untersuchen zu lassen.