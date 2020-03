Symbolische Präsidentenflugzeug-Lotterie beginnt in Mexiko

Von: Redaktion (dpa) | 12.03.20

MEXIKO-STADT: Nach einer Posse um die mögliche Verlosung des Präsidentenflugzeugs in Mexiko hat stattdessen eine symbolische Lotterie begonnen.

Mit dem Verkauf von sechs Millionen Losen in Lotteriegeschäften und durch fliegende Händler auf den Straßen des lateinamerikanischen Landes soll der ungefähre Gegenwert der Maschine eingenommen werden. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador verkündete am Mittwoch, dass der Verkauf landesweit begonnen habe. Er selbst hatte das erste Los einige Tage zuvor gekauft.

Zunächst hatte López Obrador das Präsidentenflugzeug gleich nach seinem Amtsantritt im Dezember 2018 verkaufen wollen. Als sich keine Interessenten fanden, dachte er vor wenigen Wochen öffentlich über eine Versteigerung nach.

Mexikos Staatschef verzichtet im Rahmen seiner Sparpolitik auf den Flieger, dessen Luxus aus seiner Sicht im krassen Gegensatz zur Armut steht, die in Mexiko herrscht. Der Linkspopulist reist nie ins Ausland und nutzt innerhalb Mexikos Linienflüge. Die Maschine war zu einem Preis von rund 219 Millionen Dollar (etwa 196 Millionen Euro) für seinen Vorgänger, Enrique Peña Nieto, angeschafft worden.

Die Pläne für die Verlosung hatten López Obrador allerdings viel Spott eingebracht und er rückte wieder davon ab. Die Lotterie ist eine Art symbolischer Verlosung des Flugzeugs. Zwei Drittel der erwarteten Einnahmen von drei Milliarden Peso (rund 127 Mio Euro) sollen am 15. September - dem Vorabend des mexikanischen Unabhängigkeitstages - an 100 Gewinner ausgeschüttet werden. Das übrige Drittel soll in die Instandhaltung des Fliegers fließen und öffentlichen Krankenhäusern zugute kommen.

Unterdessen wird weiter nach einem Käufer gesucht. Das Flugzeug steht derzeit auf einem Logistik-Flughafen im Nachbarland USA.