Swiss Society Bangkok feiert 90-jähriges Jubiläum

Von: Björn Jahner | 21.12.21

BANGKOK: Am 1. November 1931 haben sich 15 Schweizer im Mandarin Oriental Hotel versammelt, um eine Vereinigung von Schweizern zu gründen – die Swiss Society Bangkok (SSB). Ihr 90-jährige Jubiläum will die SSB selbstverständlich am Gründungsort ausrichten – dem legendären Mandarin Oriental Hotel am Chao-Phraya-Fluss.

Nachdem die SSB ihre Jubiläumsfeier aufgrund der Pandemie zweimal verschieben musste, ist der Auslandsschweizer Zusammenschluss guter Hoffnung, dass der dritte Anlauf erfolgreich sein wird. Der neue Termin ist: Freitag, 28. Januar 2022 um 18.00 im Mandarin Oriental Hotel.

Die Gäste dürfen sich auf einen Apéro im idyllischen Garten des Hotels mit Live-Musik freuen, gefolgt von einem gediegenen Abendessen in Oriental-Manier, abgerundet mit einem attraktiven und vielseitigen Programm.

Der Erlös des Abends wird in die Kasse der „Swiss Support Swiss“ (SSS) gehen, die neu organisiert wird und mit der eine alte Tradition wiederbelebt wird – in Not geratenen Landsleuten zu helfen.

Die Teilnahme setzt eine Online-Registrierung voraus.