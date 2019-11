BANGKOK: Gleich zwei Vorfälle sollen sich auf Flug LX180 der Fluggesellschaft Swiss von Zürich nach Bangkok ereignet haben, berichtet das Schweizer Newsportal „20 Minuten“ am Freitag.

Nach Aussage von einem Augenzeugen, der sich an das Nachrichtenportal wandte, soll die Besatzung des Fliegers zuerst einen Arzt gesucht und anschließend einen anderen Passagier mit Handschellen fixiert haben. Swiss-Sprecher Florian Flämig bestätigte den Vorfall, betonte jedoch, dass beide Vorfälle unabhängig voneinander aufgetreten waren. Flämig folgend gab es einen medizinischen Notfall an Bord sowie einen renitenten Passagier, der von der Crew in Handschellen gelegt wurde.

Kurz vor der Landung in Bangkok soll eine Durchsage des Piloten erfolgt sein: „Passagiere im hinteren Bereich haben bemerkt, dass wir ein Problem mit einem Passagier hatten. Er war ein bisschen auffällig. Wir mussten ihm Handschellen anlegen.“ Weiter forderte der Captain alle Fluggäste auf, nach der Landung in der thailändischen Hauptstadt auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben: „Die Polizei wird das Flugzeug betreten und den Fluggast in Empfang nehmen.“ Da der Leser-Reporter die Durchsage mit seinem Smartphone aufgenommen hatte, stellte er die Tonaufzeichnungen der Zeitung zur Verfügung.

Aufgrund des Daten- und Persönlichkeitsschutzes gab die Airline keine weiteren Angaben zum aggressiven Passagier bekannt. Gegenüber den Redakteuren von „20 Minuten“ erklärte Flämig jedoch, dass das „Swiss-Kabinenpersonal darauf trainiert und sensibilisiert sei, auffällige Passagiere zu identifizieren und dass die Sicherheit der Passagiere an erster Stelle stehen würde“.