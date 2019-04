Von: Björn Jahner | 27.04.19

Familienfoto am Tag der Übernahme von „Bei Otto“. Glücklich strahlten Sven (r.) und Kevyn (l.) in die Kamera.

BANGKOK/HUA HIN: Für Trauer und Bestürzung in der deutschsprachigen Expat-Gemeinschaft in Bangkok und Hua Hin sorgte die Nachricht über den plötzlichen Tod von Sven Michel, der vielen Leserinnen und Lesern des Magazins DER FARANG als Inhaber des Restaurants Bei Otto in Bangkok bekannt sein dürfte.

Der in Wilhelmshaven geborene Deutsche verstarb im Alter von 56 Jahren am Morgen des 15. April 2019 an den Folgen eines Herzinfarktes in seinem Haus in Hua Hin. Er hinterlässt zwei Kinder – seine Söhne Christian und Benjamin – und seinen Ehemann Dr. Kevyn Saksit Nupiya Michel.

Erfolgsunternehmer verstarb viel zu früh

Zahlreiche Trauergäste nahmen an der Beisetzungszeremonie in Hua Hin teil.

Der gelernte Koch war in Expat-Kreisen, sowohl auf den Malediven als auch in seiner Wahlheimat Thailand, wohlbekannt und galt als erfolgreicher und geschätzter Geschäftsmann. Mit Bei Otto übernahm er am 1. August 2017 das wohl bekannteste deutsche Lokal der thailändischen Hauptstadt und wurde von seinen Gästen und Mitarbeitern/innen sehr geschätzt. Einen Namen machte er sich auch als Besitzer des renommierten The Sommerset Hotel in Male, der Hauptstadt der Malediven. Mit der in Bangkok ansässigen Beer Company, die sich auf den Import vorwiegend deutscher Brauereierzeugnisse konzentriert, versorgte er zudem Urlauber und Residenten in Thailand mit deutschen Bierspezialitäten und nahm ihnen – zumindest in Hinsicht auf den geliebten deutschen Gerstensaft – ein Stück Heimweh.

Sven hatte sein Herz am rechten Fleck

Sven Michels Gatte Dr. Kevyn Saksit Nupiya Michel hielt eine ergreifende Trauerrede.

​​Sven Michel war ein treuer Leser des Magazins DER FARANG und für seine Hilfsbereitschaft und sein Engagement für sozial schlechter gestellte Menschen am Rande der Gesellschaft bekannt. Wer ihn kannte, der wusste: Sven hat sein Herz am rechten Fleck. So übernahm er die Patenschaft für zwei Kinder im Camillian Social Center Rayong (CSC Rayong), die er finanziell unterstützte. Das CSC wurde 1995 gegründet mit dem Ziel, heimatlosen, bedürftigen und verstoßenen Menschen Schutz und Obacht zu gewähren, die mit HIV/ AIDS (PLWHA) leben, darunter auch viele Kinder.

Abschied in Bangkok und Hua Hin

Am Sarg nahmen Freunde, Verwandte und die Hinterbliebenen Abschied von Sven Michel.

Hunderte Freunde und Geschäftspartner suchten am 21. und 22. April die Bang­koker Sampanthawong Church in Surasak auf, um an den Abschiedszeremonien für Sven Michel teilzunehmen und ihm die letzte Ehre zu erweisen. Im Anschluss an beide Zeremonien wurde die Trauergemeinschaft zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen, ausgerichtet vom Restaurant „Bei Otto“ und der „Beer Company“. Die Trauernden wurden mit der Einladung auch aufgefordert, Fotos oder andere Erinnerungsstücke mitzubringen, die sie an den Verstorbenen erinnern, um sich in geselliger Runde gemeinsam über die Erlebnisse mit Sven Michel auszutauschen. Die Beisetzungszeremonie erfolgte am 23. April auf dem chinesischen Friedhof in der Soi 88 in Hua Hin, gegenüber dem Hua Hin Provincial Court.

Das Team des Magazins DER FARANG ist in Trauer über den unerwarteten Tod von Sven Michel und möchte seinem Gatten Dr. Kevyn Saksit Nupiya Michel, seinen zwei Söhnen Christian und Benjamin sowie allen Hinterbliebenen ihr aufrichtiges Mitgefühl und ihre tiefe Anteilnahme aussprechen.