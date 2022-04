Von: Björn Jahner | 12.04.22

BANGKOK: Der internationale Flughafen Suvarnabhumi hat auf die Beschwerden über die Überlastung der Passagierterminals zurückgewiesen und macht die Zunahme der internationalen Flugreisenden in Folge der Lockerung der Einreisebeschränkungen dafür verantwortlich.

Flughafendirektor Kittiphong Kittikhajorn sagte gegenüber der Presse, dass die Zahl der internationalen Ankünfte von 6.000 bis 7.000 auf 9.000 bis 10.000 pro Tag gestiegen ist, nachdem die RT-PCR-Testpflicht vor der Abreise am 1. April abgeschafft wurde.

„Die gestiegene Zahl der Flugreisenden hat zu bestimmten Zeiten zu Staus in der internationalen Abfertigungshalle und an den Treffpunkten der Hotels und Agenturen geführt“, wies Khun Kittiphong die Anschuldigungen zurück.

Er fügte hinzu, dass die höchsten Fluggastzahlen zwischen 5 und 7 Uhr morgens sowie 12 und 15 Uhr erzielt werden, wenn sich 1.500 bis 2.000 Passagiere pro Stunde durch diese Bereiche bewegen. Dies liege jedoch immer noch unter der Kapazität des Flughafens von 3.000 Passagieren pro Stunde, die durch die Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung erreicht werden könne, merkte er an.

Khun Kittiphong meldete sich zu Wort, nachdem sich der thailändische YouTuber Atichan Cherngchavano über das Chaos in der internationalen Ankunftshalle beschwert hatte, da es keine Hinweisschilder für Touristen gab. Er schilderte, die meisten Reisenden stünden völlig verloren herum und könnten das Hotel, das sie im Rahmen des „Test & Go“-Programms gebucht hätten, nicht finden.

„So werden die Passagiere des ‚Test & Go‘-Programms am Flughafen Suvarnabhumi behandelt“, beschwerte sich Khun Atichan, auch bekannt als „Au Spin9“. „Niemand konnte irgendwohin gehen, sie standen einfach in langen Schlangen. Die Hotelangestellten riefen die Namen ihrer Hotels, bis ihnen die Stimme wegblieb und sie verzweifelt den Kopf schüttelten“, so Khun Atichan.

„Als sich die Passagiere beschwerten, sagten ihnen die Hotelangestellten, sie sollten ihre Kritik an die Flughafenbehörden richten“, fügte er hinzu. „Es entwickelte sich zu einem Spiel, bei dem jeder nach dem Logo des Hotels suchen musste. Alles ist willkürlich und nicht alphabetisch geordnet. Es gibt kein Verzeichnis, an dem sich die Fluggäste orientieren können. An einem Schalter werden so viele Hotelbuchungen bearbeitet, bis die Hotellogos auf den Boden geworfen werden. Wenn die Fahrgäste ihren Schalter finden, müssen sie sich in lange Schlangen einreihen, weil nur eine Person zur Abfertigung der Hotelgäste zur Verfügung steht“, schilderte Khun Atichan die Situation.

Khun Atichans Facebook-Beitrag wurde von vielen Netizen geliked und geteilt, von denen einige sagten, sie hätten ähnliche Erfahrungen am Suvarnabhumi Airport gesammelt.

Khun Kittiphong nahm sich der Kritik an und teilte der Presse mit, der Flughafen werde die Zahl der Serviceschalter am „Meeting Point“ von 8 auf 17 erhöhen. Außerdem soll für jeden Flug ein zusätzliches Gepäckband eröffnet werden, um den Passagierfluss zu erhöhen.

„Darüber hinaus werden wir die Hotelschilder alphabetisch anordnen, damit sie leichter zu finden sind“, fügte Khun Kittiphong hinzu und erläuterte, dass die Hotels aufgefordert wurden, ausreichend Personal bereitzustellen, um die wachsende Zahl der Passagiere zu bewältigen.