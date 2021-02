BANGKOK: Airports of Thailand (AoT), das Betreiberunternehmen des Suvarnabhumi International Airport in Bangkok, kündigte am Freitag in den Medien die Durchführung einer Testphase für den „Automated People Mover“ (APM) an.

Das von Siemens entwickelte fahrerlose Zugsystem soll in naher Zukunft für den Transport von Fluggästen zwischen dem bisherigen Passagierterminal und dem sich noch im Bau befindenden Satelliten-Terminal 1 (SAT1) eingesetzt werden. Der Probebetrieb soll im August dieses Jahres aufgenommen und bis zur Eröffnung des SAT-1-Terminal im April 2022 durchgeführt werden, jedoch vorerst ohne Passagiere an Bord, so AoT.

Nach seiner Fertigstellung können im SAT-1-Terminal bis zu 15 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt werden, wodurch die Gesamtkapazität des Flughafens von 45 Millionen auf 60 Millionen Passagiere pro Jahr erhöht wird.

Siemens hat bereits vier Züge der Modellreihe „Airval“ geliefert, zwei weitere werden voraussichtlich im Mai in Bangkok eintreffen.

Der „Airval“ hat eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und kann 210 Fahrgäste pro Zug befördern, was einer Kapazität von 6.000 Passagieren pro Stunde entspricht. Die Fahrzeit auf der etwa ein Kilometer langen Strecke zwischen dem alten und dem neuen Terminal soll zwei Minuten betragen.