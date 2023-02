Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das Verkehrsministerium hat den Flughafen Suvarnabhumi angewiesen, sich dringend um die langen Warteschlangen bei der Einreise und die Wartezeiten an den Gepäckbändern zu kümmern, um die Einreise internationaler Reisender im Zuge des Aufschwungs des thailändischen Tourismus zu erleichtern.

Als wichtigster internationaler Ankunftsflughafen des Landes verzeichnete der internationale Flughafen Suvarnabhumi im vergangenen Monat insgesamt 4,3 Millionen Passagiere mit durchschnittlich 138.287 Fluggästen pro Tag, was einem Zuwachs von 317 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Im Januar 2023 wurden auf dem Flughafen 25.690 Flüge abgefertigt, was einem Tagesdurchschnitt von 829 Flügen entspricht. Etwa 2.000 der Flüge in diesem Monat – oder rund 80 Flüge pro Tag – kamen aus China, was insgesamt 255.000 Ankünfte oder rund 11.000 Fluggäste pro Tag bedeutete.

Der Anstieg der ankommenden Passagiere hat zu einigen Problemen auf dem Flughafen geführt, insbesondere zu Staus bei der Passkontrolle und langen Bearbeitungszeiten für das Gepäck. Verkehrsminister Saksayam Chidchob erklärte, dass diese Probleme zwar bereits behoben wurden, aber noch weitere Arbeiten erforderlich sind, um die Kapazität des Flughafens für künftiges Wachstum zu gewährleisten.

Das Verkehrsministerium hat Airports of Thailand (AOT) angewiesen, 60 zusätzliche Einwanderungsschalter in den Passkontrollbereichen des Flughafens einzurichten. Mit dieser Erweiterung, für die derzeit die Auftragnehmer ausgewählt werden, soll die Abfertigungskapazität bei der Passkontrolle auf 3.000 Personen pro Stunde erhöht werden.

Im Bereich der Gepäckabfertigung hat die AOT die beiden Abfertigungsunternehmen angewiesen, die Zahl der Mitarbeiter und die Ausrüstung zu erhöhen, um mehr Flüge abfertigen zu können. Einige Fluggesellschaften haben die befristete Genehmigung erhalten, die Bodenabfertigung auf dem Flughafen selbst zu übernehmen, um Verspätungen zu vermeiden.

Die AOT ist außerdem dabei, ein drittes Abfertigungsunternehmen auszuwählen, das die Flüge am Flughafen abfertigen soll, damit der Flughafen seine Wachstumskapazität für Flüge und Passagiere nachhaltiger steigern kann.