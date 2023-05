BANGKOK: Laut Kirati Kitmanawat, Chief Executive Officer des Flughafenbetreiberunternehmens Airports of Thailand Plc (AOT) will AOT den internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok im Rahmen eines Vierjahresplans zum ersten umweltfreundlichen bzw. „grünen“ Flughafen in Thailand entwickeln. Mit erneuerbaren Energien sollen die Stromkosten des Airports zukünftig um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent pro Jahr gesenkt werden.

AOT hat bereits Solarpaneele auf dem Dach des Hauptterminals installiert und wird weitere Photovoltaikanlagen hinzufügen. Mit dem selbsterzeugten Solarstrom sollen die Stromkosten weiter reduziert werden, ähnlich wie auf anderen großen Flughäfen in Übersee, die auf Solarpaneele zur Stromerzeugung umgestellt haben.

In der Anfangsphase wird AOT die Projekte mit ihrem bestehenden Partner erörtern, District Cooling System and Power Plant Co. (DCAP), einem Joint Venture zwischen der Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), PTT Plc und der Metropolitan Electricity Authority (MEA), so Khun Kirati.

Die AOT hat bereits verschiedene Bereiche inspiziert, in denen zusätzliche Solarpaneele installiert werden könnten, wie z. B. Bereiche neben den Start- und Landebahnen, Teiche und Wassereinzugsgebiete um Suvarnabhumi, und festgestellt, dass es genügend Platz gibt, um Strom für die Nutzung innerhalb der Terminals zu erzeugen, fügte Khun Kirati hinzu.



Darüber hinaus will AOT den Betrieb des Flughafens innerhalb von vier Jahren vollständig auf Solarstrom und erneuerbare Energien umstellen. Auch fünf weitere Flughäfen, die von der AOT gemanagt werden, sollen auf Solarenergie und erneuerbare Energien umgestellt werden, sobald sich das Prototyp-Projekt am Flughafen Suvarnabhumi als erfolgreich erweist, betonte Khun Kirati.

Neben der Entwicklung des Systems zur Nutzung erneuerbarer Energien plant die AOT auch die Umstellung der auf dem Flughafen eingesetzten Fahrzeuge auf Elektroantrieb, sobald der derzeitige Leasingvertrag ausläuft, und wird alle öffentlichen Verkehrsmittel, die auf dem Flughafen eingesetzt werden, auf Elektroantrieb umstellen, fügte Khun Kirati hinzu.