Von: Redaktion DER FARANG | 11.01.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Flughafen Suvarnabhumi arbeitet weiter an der Verbesserung der Start- und Landebahn, Taxiways und Rollgassen.

Laut Wing Commander Suthirawat Suwanawat, General Manager des Airports, hatte die International Federation of Air Line Pilots Associations in ihrem Sicherheitsbulletin von 2018 Rollbahn und Rollgassen wegen ihrer weichen Oberfläche kritisiert. Das könnte die Landung von Flugzeugen gefährden, hieß es. Inzwischen hat der Flughafen mehrere Bereiche repariert. Derzeit sind zwei Projekte anhängig: die Oberflächenreparatur der östlichen Landebahn und die Oberflächenreparatur der Rapid Exit Taxiway. „Diese Projekte wurden 2019 gestartet und schreiten planmäßig voran“, fügte Suthirawat an. Der Flughafen wird das Material für Start- und Landebahn, Taxiways und Rollgassen schrittweise von Asphalt auf Portlandzement umstellen, um das Problem des weichen Bodens langfristig zu beheben. Der neue Zement ist viel haltbarer als Asphalt.