Von: Björn Jahner | 28.09.21

Am Montag wurde das „People Mover“-Zugsystem am internationalen Flughafen Suvarnabhumi erfolgreich getestet. Fotos: Airports Of Thailand

BANGKOK: Das automatisierte „People Mover“-Zugsystem (APM) am internationalen Flughafen Suvarnabhumi ist zu 90 Prozent fertiggestellt und sollte rechtzeitig für die Rückkehr der internationalen Reisenden bereit sein, teilte sein Hersteller und Lieferant Siemens am Montag mit.

Der deutsche Mischkonzern Siemens lieferte insgesamt sechs führerlose Züge an Airports of Thailand aus.

Das automatische Zugsteuerungssystem (ATC) des APM wurde am Montag erfolgreich bei einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde getestet, fügte der deutsche Mischkonzern hinzu.



Alle sechs APM-Züge des Typs „Airval“ seien an Airports of Thailand (AOT) übergeben worden und würden in Kürze für die Passagiere in Betrieb genommen.