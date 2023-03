Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Der internationale Flughafen Suvarnabhumi hat mit der Modernisierung der Sicherheitskontrollen in seinem Abflugterminal begonnen. Der Flughafen warnte abfliegende Passagiere vor möglichen Verspätungen, da die Kontrollstellen wegen der Renovierungsarbeiten teilweise geschlossen sind.

Der Flughafen Suvarnabhumi hat abfliegende Passagiere auf mögliche Verspätungen aufgrund von Renovierungsarbeiten an den Sicherheitskontrollstellen hingewiesen, wo neue Geräte installiert werden. Der Flughafen ist dabei, ein automatisches System zur Rückgabe von Handgepäck an den Sicherheitskontrollstellen einzurichten, an denen abfliegende Passagiere ihr Handgepäck auf verbotene Gegenstände durchsuchen lassen müssen.

Das neue Tablettsystem wird dazu beitragen, die Kapazität an den Kontrollstellen von 3.300 auf 6.650 Passagiere pro Stunde zu verdoppeln. Sobald es in Betrieb ist, können die Passagiere mit einer schnelleren Abfertigung und weniger Staus auf dem Flughafen rechnen.

Um die derzeitige Situation zu bewältigen, hat der Flughafen nach eigenen Angaben zusätzliche Mitarbeiter zur Unterstützung der Fluggäste eingesetzt und sich mit der Einwanderungspolizei abgestimmt, um eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern bei der Passkontrolle sicherzustellen. Dennoch wird abfliegenden Passagieren empfohlen, mindestens 3 Stunden vor der Abflugzeit einzutreffen, um unerwartete Situationen zu vermeiden.