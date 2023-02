BANGKOK: Der internationale Flughafen Suvarnabhumi, Thailands Luftfahrtdrehkreuz, verbessert die Sicherheit von Passagieren und Gepäck mit einem automatischen Rückgabesystem (ARTS).

Das ARTS wird die Gepäckkontrolle der Passagiere beschleunigen, da das Flughafenpersonal die benutzten Gepäckfächer nicht mehr einsammeln und in die neue Warteschlange zurückstellen muss.

Nach Angaben von Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) bedeutet dies nicht nur mehr Komfort für das Personal, sondern auch einen schnelleren Service für die Fluggäste. Außerdem wird dadurch die Überfüllung der Kontrollstellen verringert.

Aufgrund der Installation werden einige Kontrollstellen im internationalen Abflugterminal wie folgt geschlossen:



Die Kontrollstellen der Zone 3 auf der Westseite des Passagierterminals werden vom 1. März um 12.00 Uhr bis zum 29. März um 12.00 Uhr geschlossen.

geschlossen. Die Kontrollstellen der Zone 3 an der Ostseite des Terminals werden von 12.00 Uhr am 30. März bis 12.00 Uhr am 26. April geschlossen.

geschlossen. Die Kontrollstellen der Zone 2 auf der Westseite werden vom 27. April um 12.00 Uhr bis zum 24. Mai um 12.00 Uhr geschlossen.

geschlossen. Die Kontrollstellen der Zone 2 auf der Ostseite werden von 12.00 Uhr am 25. Mai bis 12.00 Uhr am 2. Juni geschlossen.

geschlossen. Die Kontrollstellen der Zone 1 sind vom 22. Juni um 12.00 Uhr bis zum 12. Juli um 12.00 Uhr geschlossen.

Alle Daten und Zeiten für die Schließung – um die Installation von ARTS zu ermöglichen – können nach Ermessen des Flughafens geändert werden. Alle Kontrollstellen werden nach Abschluss der ARTS-Installation wieder in Betrieb genommen. Während der Aussetzung des Dienstes an den Kontrollstellen in Zone 3 und Zone 2 werden jedoch weitere Kontrollstellen in Zone 1 geöffnet, um die Fluggäste zu bedienen.

Zusätzliches Flughafenpersonal wird zur Verfügung stehen, um die Passagiere zu beraten und die Warteschlangen zu ordnen, um einen schnellen und bequemen Service zu gewährleisten. Nach Fertigstellung des ARTS wird sich die Kapazität der Passagierabfertigung von bisher 3.300 auf 6.650 Personen pro Stunde verdoppeln.

Das ARTS-System ist Teil des Modernisierungsplans des Flughafens Suvarnabhumi, der seine Einrichtungen effizienter, sicherer und passagierfreundlicher machen soll, auf dem Weg zu einem vollständig digitalen Flughafen und einem der besten Luftverkehrsknotenpunkte der Welt, so die AoT.

Der Flughafenbetreiber entschuldigt sich jedoch für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bittet die Passagiere internationaler Flüge, sich drei Stunden vor ihrem planmäßigen Abflug am Flughafen einzufinden, insbesondere in der Zeit von 19.00 bis 21.00 Uhr. Für weitere Informationen steht das AOT-Kontaktzentrum unter der Kurzwahl 1722 rund um die Uhr zur Verfügung.