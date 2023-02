BANGKOK: In den vergangenen Tagen häuften sich unter Flugreisenden die Beschwerden über lange Wartezeiten bei der Abfertigung im internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok aufgrund des rasant gestiegenen Passagieraufkommens, weshalb der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) nachfolgende Empfehlungen für Flugreisende veröffentlicht hat, die am Freitag (24. Februar 2023) den Airport aufsuchen:

„Das geschätzte Passagieraufkommen während der Hauptverkehrszeiten am Flughafen Suvarnabhumi für internationale Flüge am 24. Februar 2023 kann bei verschiedenen Abläufen zu Engpässen führen. Das Flughafenpersonal stehen den Fluggästen jedoch zur Seite.

Wir bitten die Fluggäste um ihre Mithilfe, damit sie genügend Zeit für ihre Reise einplanen können. Passagiere, die mit internationalen Flügen reisen, sollten drei Stunden vor Abflug eintreffen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das AOT Contact Center unter der Kurzwahl 1722, das 24 Stunden am Tag erreichbar ist.“