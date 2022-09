BANGKOK: Im internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok soll eine Ausländerin einer Thailänderin den Koffer mit Luxusartikeln im Wert von rund 300.000 Baht gestohlen haben.

Die 45-jährige Thailänderin Pornrat teilte lokalen Fernsehsendern die Geschichte ihres gestohlenen Koffers mit, da dieser noch immer nicht zurückgegeben wurde.

Khun Pornrat befand sich auf der Rückreise aus Dubai und kam am 11. September um 16.00 Uhr am Suvarnabhumi International Airport an. Da sie hungrig war suchte sie ein Food Court im Flughafen auf. Weil sie annahm, dass der Flughafen sicher sei, beschloss sie, ihr Gepäck in der Nähe eines Essensgutscheinschalters zu lassen, während sie ihre Mahlzeit einnahm. Als sie 20 Minuten später zurückkam war ihr Koffer verschwunden.

Khun Pornrat informierte das Sicherheitspersonal des Flughafens über den Vorfall, woraufhin das Überwachungsvideos des Food Court gesichtet wurde. Auf den Aufnahmen entdeckten sie eine ausländische Frau in einem roten Kleid, die mit Khun Ponrats Gepäck die Kantine verließ.

Das Opfer gab an, dass sich in der Tasche verschiedene Besitztümer im Wert von über 300.000 Baht befanden, darunter eine goldene Halskette, Taschen von Luxusmarken, wichtige Dokumente und ihre Kleidung. Khun Pornrat erstattete Anzeige bei der Polizeistation des Flughafens Suvarnabhumi, aber seit ihrer Anzeige hat sich nichts getan. Deshalb veröffentlichte sie ihre Geschichte in den thailändischen Medien, so Khun Pornrat. Mit der medialen Aufmerksamkeit will sie andere Reisende am Flughafen Suvarnabhumi warnen, fügte sie hinzu.

Ein Sprecher der Polizeistation des Flughafens Suvarnabhumi teilte zwischenzeitlich mit, dass man den Fall nicht ignoriert habe. Die Beamten hätten die Sicherheitskameras auf dem gesamten Flughafengelände und festgestellt, dass die ausländische Frau mit einem Zug des Airport Rail Link entkommen war, informierte der Sprecher die Presse. Die Polizei kündigte an, dass sie den Bahnhof ausfindig machen werde, an dem die Frau ausgestiegen ist. Darüber hinaus sollen auch die Überwachungskameras in der Nähe des Bahnhofs überprüft werden, damit die Verdächtige aufgespürt werden kann.