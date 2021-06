BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) führt am Flughafen Suvarnabhumi die Selbstabfertigung mit dem Einladen des Gepäcks ein, um den Kontakt zwischen Passagieren und Personal zu reduzieren und so die Gefahr von Covid-19-Infektionen zu verringern.

Laut dem AoT-Präsidenten Nitinai Sirismatthakarn werden 180 Maschinen am wichtigsten Flughafen des Landes für das Einchecken installiert. Die Maschinen werden in diesem Monat getestet. Sie sind mit einer Datenbank verbunden, die Fluginformationen von Fluggesellschaften sowie der Immigration, dem Innenministerium und verschiedenen Sicherheitsbehörden enthält. Das System soll die Vorflugprozeduren beschleunigen.

Reisende ohne Gepäck können die Self-Check-In-Kioske am Flughafen nutzen oder alternativ die AoT-App herunterladen, um für ihre Flüge einzuchecken, bevor sie zum Flughafen kommen. Reisende mit Gepäck können ebenfalls die Check-in-Automaten nutzen, da jetzt neue Selbstbedienungs-Gepäcklader installiert werden. Gebühren für die Überschreitung des zulässigen Gewichts können ebenfalls vor Ort bezahlt werden. Danach können die Reisenden ihre Bordkarten an unbemannten biometrischen Sicherheitsstationen kontrollieren lassen. In Zukunft will die AoT auch Mitarbeiter durch das biometrische System ersetzen, um die Bordkarten zu kontrollieren, während die Passagiere darauf warten, an Bord zu gehen.