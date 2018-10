Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.18

BANGKOK: Audi will im kommenden Jahr über seinen Importeur und Vertragshändler Meister Technik in Thailand ein Elektroauto und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge anbieten. Der E-Wagen ist ein fünfsitziger SUV. Meister Technik hat sein Audi Centre Bangkok an der Pradit Manutham Road eröffnet.

Der Händler ist weiter an der New Phetchaburi Road in Bangkok und an der Sukhumvit Road in Pattaya vertreten. Weitere Showräume mit Werkstatt sind in Phuket, Chiang Mai und Udon Thani geplant. Meister Technik hat im ersten Halbjahr über 600 Audi verkauft, gegenüber 610 im Vorjahr.