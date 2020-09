CHONBURI: Vier Insassen ertranken, als ein Toyota SUV Fortuner von der Fahrbahn abkam und in einem Kanal landete.

Die 38-jährige Fahrerin aus Bangkok berichtete der Polizei, ihr Wagen sei auf der Fahrt nach Rai Lak Thon in der Provinz Chonburi gegen einen Bordstein gefahren. Die Straße hätte im dunkeln gelegen und sie sei mit der Gegend nicht vertraut gewesen. Sie habe die Kontrolle über den Geländewagen verloren, dieser durchbrach eine Barriere, überschlug sich und rutschte in Phanat Nikhom in den Kanal. Wegen starker Niederschläge führte der Kanal reichlich Wasser. Die Fahrerin und zwei Insassen konnten durch ein Fenster entkommen. Drei Frauen und ein Mann ertranken in dem untergetauchten Auto. Rettungskräfte bargen Leichen aus dem Fahrzeug.