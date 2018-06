Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.18

BANGKOK: Suthep Thaugsuban kehrte am Sonntag mit der neuen Partei Action Coalition for Thailand (ACT) in die Politik zurück und erklärte seine Entschlossenheit, die Verfassung von 2017 zu schützen.

Die Partei wurde am Sonntag offiziell an der Rangsit-Universität gegründet, wobei der Mann im Mittelpunkt stand, der 2013 und 2014 die Straßendemonstrationen des inzwischen aufgelösten „People's Democratic Reform Committee“ (PDRC) anführte. Die ACT-Mitglieder wählten keine exekutiven Mitglieder und keinen Vorsitzenden, sondern bildeten fünf Arbeitsgruppen. Suthep soll Unterstützer für die Partei gewinnen, die von ihm und seinem jüngeren Bruder Thani mitbegründet wurde. Im Vorjahr hatte Suthep kundgetan, er werde nicht wieder auf die politische Bühne zurückkehren.

„ACT ist ein neues politisches Phänomen, weil es eine Partei für die Menschen ist und nur auf die Menschen hören wird“, erklärte der ehemalige Abgeordnete der Demokratischen Partei. Suthep, politischer Veteran aus Surat Thani, will die „alten Schuhe“ anziehen, die er trug, als er die PDRC-Demonstrationen auf Bangkoks Straßen plante. Die Proteste gegen die damalige Regierung unter Yingluck Shinawatra endeten mit dem Putsch von General Prayut Chan-o-cha, um die eskalierende politische Gewalt zu beenden. Anschließend bildete und leitete dieser den Nationalen Rat für Frieden und Ordnung (NCPO).