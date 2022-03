Foto: The Nation

SURIN: Die nordöstliche Provinz Surin hat die Umsetzung ihres ehrgeizigen Plans betreffend eine Herabstufung der Covid-19-Pandemie zu einer endemischen Krankheit auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Zuvor hatten die lokalen Behörden angekündigt, dass Surin am 1. April 2022 als erste Provinz in Thailand die Pandemie zu einer Endemie herabstufen wird. Da die Zahl der täglichen Neuinfektionen jedoch nach wie vor hoch ist, stieß der Plan auf große Skepsis, weshalb seine Umsetzung auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben wurde, so die Behörden der Nordostprovinz.

Surins Gouverneur Suvapong Kitiphatpiboon teilte am Donnerstag der Presse mit, dass die lokalen Behörden nach dem bevorstehenden Songkran-Fest Mitte April die Bereitschaft der Provinz erneut prüfen werden, um festzustellen, ob Covid-19 für endemisch erklärt werden kann oder nicht.

„Ich bestätige die Entschlossenheit unserer Provinz, die erste Provinz zu werden, die [Covid-19] für endemisch erklärt“, sagte er gegenüber der Presse.

Am Dienstag beschloss das Komitee für übertragbare Krankheiten in Surin, die Erklärung zu verschieben, mit der Begründung, dass die Covid-19-Situation während der bevorstehenden langen Feiertagsperiode zu Songkran sorgfältig beobachtet werden müsse.

Darüber hinaus ist die Belegungsrate der Krankenhäuser in der Isaan-Provinz mit 8,6 Prozent nach wie vor hoch, und weniger als 80 Prozent der älteren Einwohner und derjenigen, die an chronischen Krankheiten leiden, sind geimpft.

Die Gesundheitsbehörden im ganzen Land befürchten, dass die traditionelle Reisewelle an den Songkran-Feiertagen zu einer Zunahme der Covid-19-Neuinfektionen führen könnte, weshalb sie alle Menschen im Land zur Durchführung einer Covid-19-Impfung auffordern, insbesondere ältere Menschen und Personen mit chronischen Krankheiten.