SURAT THANI: Das Energieministerium hat am Donnerstag und Freitag (17.–18. August 2023) ein zweitägiges Seminar in Surat Thani abgehalten, das den offiziellen Beginn seiner Bemühungen markiert, die südliche Tourismusprovinz zur ersten „intelligenten Provinz in Bezug auf das Energiemanagement“ in Thailand zu entwickeln.

Das Seminar fand im Diamond Plaza Hotel in Surat Thanis Bezirk Mueang statt und wurde von Pethai Moodtham, dem Generalinspektor des Energieministeriums, geleitet.

An dem Seminar nahmen Mitglieder des Unterausschusses teil, der für die Ausarbeitung des Plans für intelligentes Energiemanagement in Surat Thani zuständig ist, sowie Mitarbeiter der Gemeinden in der Provinz und des Energieministeriums in der Provinz, im Süden und in Bangkok.

Pethai sagte, dass Surat Thani die Pilotprovinz für intelligentes Energiemanagement sei und andere Provinzen folgen würden.

Das Projekt der intelligenten Energieprovinz ist Teil des thailändischen Plans, bis zum Jahr 2050 „kohlenstoffneutral“ zu werden und bis zum Jahr 2065 keine Emissionen mehr zu verursachen.

Bandal Sathirachaval, stellvertretender Gouverneur von Surat Thani, sagte, dass die Provinzverwaltung ihren Plan für intelligentes Energiemanagement mit Hilfe von Vertretern verschiedener Behörden in der Provinz vorbereitet hat und dass der Unterausschuss, der für Pläne für intelligentes Energiemanagement zuständig ist, bei der Umsetzung helfen wird.

Surat Thani wurde letztes Jahr von der Agentur zur Förderung der digitalen Wirtschaft als Pilotprovinz für intelligentes Energiemanagement ausgewählt und erhielt am 9. Januar 2023 von der Agentur das Emblem einer intelligenten Stadt.