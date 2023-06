Von: Björn Jahner | 02.06.23

Touristen in einem Strand-Resort auf Koh Samui in der Süd-Provinz Surat Thani. Foto: Joshua Resnick/Adobe Stock

SURAT THANI: Die Provinz Surat Thani im Süden des Landes hat in diesem Jahr einen sprunghaften Anstieg der internationalen Ankünfte verzeichnet. Die Zahl der Besucher überstieg 1,5 Millionen, was einem Anstieg von 155 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Am Montag (29. Mai 2023) gab der Gouverneur von Surat Thani, Witchawut Jinto, bekannt, dass seit Januar insgesamt 2,05 Millionen Besucher in die Provinz gekommen sind, wobei der Großteil dieses Zustroms auf ausländische Besucher entfällt.

Der beträchtliche Anstieg der internationalen Ankünfte hat sich erheblich auf die Wirtschaft der Provinz ausgewirkt. Allein die ausländischen Besucher haben beeindruckende Einnahmen in Höhe von 35,9 Mrd. Baht generiert, was einem bemerkenswerten Anstieg von 159 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Khun Witchawut hob hervor, dass diese Besucher ihr Geld vor allem für verschiedene Produkte und Dienstleistungen wie Unterkunft, Verpflegung, Souvenirs, Unterhaltungsaktivitäten und Transport ausgeben und damit einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft und Tourismusindustrie leisten.

Der Anstieg der Besucherzahlen zeigt sich auch in den Belegungsraten der Hotels, die einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Seit Jahresbeginn liegt die Belegungsrate in Surat Thani bei rund 77 Prozent, was einen Anstieg von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet.

Die Provinzregierung und die Tourismusbehörden erklärten, dass sie sich weiterhin für die Entwicklung und Förderung des Tourismus in Surat Thani und der gesamten südlichen Region einsetzen werden. Sie sagten auch, dass sie sicherstellen wollen, dass die Besucher unvergessliche Erlebnisse haben und gleichzeitig zum Wirtschaftswachstum des Landes beitragen.