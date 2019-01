Written by: Redaktion DER FARANG | 18/01/2019

BANGKOK: Der Leiter der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn, will die 90-Tage-Meldung für mit einem langfristigen Visum in Thailand lebende Ausländer streichen und für Rentner ein Zehn-Jahres-Visum einführen.

Auf einer Pressekonferenz in der Zentrale der Polizei in Bangkok sagte der General, er habe Vorschläge zur Änderung des Einwanderungsgesetzes von 1979. Er wolle die Situation für Auswanderer verbessen, die sich im Königreich niederlassen, in Rente gehen oder arbeiten wollen. „Ich kann garantieren, dass es einfacher wird, hier zu leben. Schlechte Leute werden es aber schwer haben", zitiert „Khao Sod“ Surachate. Seine vorgeschlagenen Änderungen umfassen die Abschaffung von 90-Tage-Meldung und die Einführung eines Zehn-Jahres-Visums für ausländische Rentner. Der Änderungsprozess werde voraussichtlich etwa zwei oder drei Monate dauern, sagte der General weiter.