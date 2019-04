Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.19

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat als Vorsitzender des Militärrates über den Artikel 44 der Verfassung den ehemaligen Leiter der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn, von allen Pflichten als Polizist entbunden.

Nach Medienberichten soll der General jetzt Sonderberater im Büro des Premiers sein. Surachate soll auf der Liste der Beamten stehen, gegen die mit umfassenden Befugnissen ermittelt werden kann. Laut „Daily News“ ist die Stelle als Sonderberater nur vorübergehend, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. „Spring News“ veröffentlichte ein Foto, auf dem Surachate alias „Big Joke“ bei einem Treffen von hohen Polizeibeamten weit hinter dem Vorsitzenden General Chalermkiat Srivorakan saß. Er telefonierte und ging nach dem Meeting davon, ohne mit jemandem zu sprechen. Auch am Dienstag sickerten keine Details durch, warum der nationale Polizeichef Surachate Hakparn am letzten Freitag auf einen inaktiven Posten im Polizeihauptquartier versetzt hatte. Medien berichteten, dass eine für Dienstag geplante Pressekonferenz verschoben wurde. Sie soll angeblich am Mittwoch stattfinden.