Surachate nimmt den Kampf gegen Korruption auf

Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.18

BANGKOK: Generalmajor Surachate Hakpal hat als neuer Leiter der Immigration die Ankündigung wahrgemacht und den Kampf gegen Korruption in seiner Behörde aufgenommen.

Der in den Medien als „Big Joke“ gefeierte Beamte hat begonnen, seine harte Anti-Korruptions-Botschaft umzusetzen. Die landesweite Beschilderung ist klar und eindeutig: „No Tips please“, also kein Trinkgeld mehr. Das zielt auf korrupte Beamte, die „Tea money“ von Touristen einsammeln, es entweder weitergeben oder für sich behalten. Bilder, die auf der Immigration-Facebook-Seite gepostet wurden, zeigen Schilder mit der entsprechenden Aufschrift auf einem Flughafen, in Chinesisch und Englisch. Ein weiterer Hinweis klärt auf, dass die Visagebühren für Chinesen 2.000 Baht betragen – nicht mehr. In Sadao an der thailändisch-malaysischen Grenze weist ein Schild auf „No Tips“ hin, während ein Begleitschild mitteilt: „Keine weiteren Gebühren bei Überschreitung dieser Grenze". Nach einem Bericht der „Nation“ soll es an den Grenzen Praxis gewesen sein, dass die Beamten ein Bestechungsgeld von 300 Baht forderten. Agenten sollen 3.200 Baht als Visagebühren verlangt haben und ein Teil des Geldes für sich behalten haben.